Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (08 a 09/01)

Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Marilda Pereira Odizi, 60

09/01: faleceu na residência. Residia no bairro Steffen. Sepultamento ocorerrá no Cemitério Parque da Saudade, às 9h desta quarta-feira, 10. Deixa amigos e familiares enlutados.

Rodolfo Parma, 84

08/01: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Aimoré. Foi sepultado no Cemitério do Garcia, em Blumenau. Deixa dois filhos enlutados.

Albertina de Fátima Gonçalves Vieira, 69

08/01: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro São Pedro. Sepultamento ocorrerá no Cemitério Parque da Saudade, às 16h30 desta terça-feira, 9. Deixa três filhos e dois bisnetos enlutados.

Maria de Fátima Longen, 68

08/01: faleceu no Hospital Imaculada Conceição. Residia no bairro São Pedro. Foi sepultada no Cemitério Parque da Saudade. Deixa três filhos, quatro netos e três bisnetos enlutados.

Iselton Moisés Klaus, 35

08/01: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Azambuja. Foi sepultado no Cemitério Parque da Saudade. Deixa um filho enlutado.

Júlio Reinaldo Hildebrand, 94

08/01: residia no bairro Souza Cruz. Foi sepultado no Cemitério Parque da Saudade. Deixa nove filhos enlutados.

