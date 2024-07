Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Hilda Souza, 94

10/07: faleceu na residência. Residia no bairro Águas Claras. Sepultamento ocorrerá no Cemitério do Águas Claras, às 16h desta quarta-feira, 10. Deixa amigos e familiares enlutados.

