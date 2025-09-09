Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (08 a 09/09)
Registramos, com pesar, os falecimentos de:
Antônio Hames, 67 (pop. Tonho)
08/09: faleceu na residência. Residia no bairro Águas Claras. Sepultamento ocorrerá no cemitério do Águas Claras, às 16h desta terça-feira, 9. Deixa três filhos e um neto enlutado.
Anita Schaefer Kormann, 90
08/09: faleceu na residência. Residia no bairro Aymoré, em Guabiruba. Sepultamento ocorreu no cemitério do Aymoré. Deixa cinco filhos, oito netos e cinco bisnetos enlutados.
