Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (08 a 15/12)

Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Vilma Popper, 76

09/12: faleceu na residência. Residia em Zantão. Sepultamento no cemitério Luterano do Centro às 9h desta quarta-feira, 10. Deixa familiares e amigos enlutados.

José Motta, 68

09/12: faleceu no hospital Imaculada Conceição. Residia na Claraíba, em Nova Trento. Sepultamento no cemitério da Claraíba às 9h desta quarta-feira, 10. Deixa a esposa, quatro filhos, dois netos, demais familiares e amigos enlutados.

Maicon Jescke, 43

08/12: faleceu em via pública. Residia no bairro Primeiro de Maio. Cremação ocorreu no Memorial Brusque. Deixa uma filha, demais familiares e amigos enlutados.

Raul Steingraber, 64

08/12: faleceu na residência. Residia no bairro Jardim Maluche. Sepultamento no cemitério Luterano do Centro. Deixa familiares e amigos enlutados.

Nascimento:

09/12: Henrique

Ana Shirley Silva dos Santos e Jailson Souza dos Santos

