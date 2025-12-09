Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (08 a 15/12)
Registramos, com pesar, os falecimentos de:
Vilma Popper, 76
09/12: faleceu na residência. Residia em Zantão. Sepultamento no cemitério Luterano do Centro às 9h desta quarta-feira, 10. Deixa familiares e amigos enlutados.
José Motta, 68
09/12: faleceu no hospital Imaculada Conceição. Residia na Claraíba, em Nova Trento. Sepultamento no cemitério da Claraíba às 9h desta quarta-feira, 10. Deixa a esposa, quatro filhos, dois netos, demais familiares e amigos enlutados.
Maicon Jescke, 43
08/12: faleceu em via pública. Residia no bairro Primeiro de Maio. Cremação ocorreu no Memorial Brusque. Deixa uma filha, demais familiares e amigos enlutados.
Raul Steingraber, 64
08/12: faleceu na residência. Residia no bairro Jardim Maluche. Sepultamento no cemitério Luterano do Centro. Deixa familiares e amigos enlutados.
Nascimento:
09/12: Henrique
Ana Shirley Silva dos Santos e Jailson Souza dos Santos
