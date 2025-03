Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias

Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Egon Maffezzolli, 88

10/03: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro São Luiz. Sepultamento no cemitério Parque da Saudade. Casado, deixa três filhos, seis netos e três bisnetos.

Valter Santos de Oliveira, 63

09/03: faleceu no Hospital Azambuja. Residia na localidade da Volta Grande. Sepultamento no cemitério Parque da Saudade. Deixa quatro filhos, 11 netos e dois bisnetos.

Elvira Kock, 102

09/03: faleceu na residência, localizada no bairro Cedrinho. Sepultamento no cemitério luterano do Centro. Viúva, deixa uma filha e um neto.

Assista agora mesmo!

Com bailão e danceteria, Shopping da Tradição trouxe shows de música gaúcha a Brusque: