Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Valtrudes Muller, 73

09/06: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Centro. Velório acontece na Capela co Centro. Sepultamento ocorre no Cemitério Luterano do Centro, às 9h desta quarta-feira, 11. Deixa três filhos, três netos, demais familiares e amigos enlutados.

Terezinha Kistner, 79

09/06: faleceu na residência, no bairro Guarani. Velório acontece na Capela Guarani. Cerimônia de Cremação ocorre no Crematório Catarinense, em Palhoça.

Josilene dilva Costa, 45

09/06: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Rio Branco. Velório acontece na Capela Parque da Saudade. Sepultamento ocorre no Cemitério Parque da Saudade, às 11h. Deixa quatro filhos, um neto, demais familiares e amigos enlutados.

Teresa Conte Adami, 78

09/06: faleceu no Hospital Santa Isabel. Residia em Blumenau. Velada na

Capela Santa Terezinha. Cremada no Crematório Athenas, em Itajaí. Deixa dois filhos, demais familiares e amigos enlutados.

Eulina Maria Rudolfo Torresani, 77, conhecida como Nina

09/06: residia no bairro Águas Claras. Velada na Capela Águas Claras. Sepultada no Cemitério Águas Claras. Deixa três filhos, seis netos, dois bisnetos, demais familiares e amigos enlutados.

Margit Laura Merlo, 70

09/06: faleceu na residência. Residia no bairro Limoeiro. Sepultada no cemitério Luterano do Centro. Deixa uma neta enlutada.

