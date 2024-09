Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Maria Paulina dos Santos, 69

09/09: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Azambuja. Sepultamento ocorrerá no cemitério Parque da Saudade, às 15h desta terça-feira, 10. Deixa marido e um filho enlutado.

