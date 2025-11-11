Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (10 a 11/11)

Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Valdir Boettger, 74

11/11: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Steffen. Sepultamento será nesta quarta-feira, 12, às 9h, no cemitério Luterano do Centro. Casado, deixa cinco filhos, dois em memória, vários netos, bisnetos e demais familiares e amigos enlutados.

José Manoel Fernandes, 74 (pop. Fernandes)

10/11: faleceu no Hospital de Gaspar. Residia no bairro Santa Terezinha. Sepultamento ocorreu cemitério Parque da Saudade. Casado, deixa cinco filhos, sendo um em memória, seis netos e demais familiares e amigos enlutados.

Eloi Huber, 82

10/11: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Rio Branco. Sepultamento ocorreu no cemitério Dom Joaquim. Casado, deixa três filhos, seis netos e demais familiares e amigos enlutados.

