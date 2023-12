Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (11 a 12/12)

Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Fernando Miliorini, 44

11/12: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Ponta Russa. Sepultamento ocorrerá no Cemitério do Águas Claras, às 16h desta terça-feira, 12. Deixa dois filhos enlutados.

Maria da Luz Pereira Barbosa, 80

11/12: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Souza Cruz. Sepultamento ocorrerá no Cemitério Parque da Saudade, às 9h desta quarta-feira, 13. Deixa três filhos, 12 netos e 16 bisnetos enlutados.

Antônio Rodrigues, 84

11/12: faleceu na residência. Residia no bairro Volta Grande. Sepultamento ocorrerá no Cemitério Parque da Saudade, às 16h desta terça-feira, 12. Deixa 11 filhos, 17 netos e nove bisnetos enlutados.

