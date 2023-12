Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (11 a 13/12)

Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Vilmar Gonçalves, 67

12/12: faleceu no hospital em Campo Largo (PR). Residia no bairro Rio Branco. Sepultamento ocorrerá no Cemitério do Guarani, com data a ser definida pela funerária. Deixa dois filhos, três netos e uma bisneta enlutados.

Vera Nice Albani, 81

11/12: faleceu no hospital em Campo Largo (PR). Residia em Florianópolis. Foi sepultada no Cemitério Parque da Saudade. Deixa amigos e familiares enlutados.

Fernando Miliorini, 44

11/12: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Ponta Russa. Foi sepultado no Cemitério do Águas Claras. Deixa dois filhos enlutados.

Maria da Luz Pereira Barbosa, 80

11/12: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Souza Cruz. Foi sepultada no Cemitério Parque da Saudade. Deixa três filhos, 12 netos e 16 bisnetos enlutados.

Antônio Rodrigues, 84

11/12: faleceu na residência. Residia no bairro Volta Grande. Foi sepultado no Cemitério Parque da Saudade. Deixa 11 filhos, 17 netos e nove bisnetos enlutados.

