Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (11 a 14/03)

Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Lindaura Werner, 77 (pop. Dorinha)

14/03: faleceu na residência. Residia no bairro Santa Terezinha. Sepultamento ocorrerá no Cemitério do Santa Terezinha, às 9h desta sexta-feira, 15. Deixa cinco filhos, 25 netos e 19 bisnetos enlutados.

Terezinha de Jesus Gartner, 79

14/03: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Centro. Sepultamento ocorrerá no Cemitério Parque da Saudade, às 17h desta quinta-feira, 14. Deixa amigos e familiares enlutados.

José Bertoldi, 56

13/03: faleceu no Hospital Imaculada Conceição. Residia em São João Batista. Sepultamento ocorrerá no Cemitério Santo Anjo, às 16h desta quinta-feira, 14. Deixa amigos e familiares enlutados.

Luiza Emanuelly da Silva, 4

13/03: faleceu no Hospital Imigrantes. Residia em Guabiruba. Sepultamento ocorrerá no Cemitério São Pedro, em Guabiruba, nesta quinta-feira, 14. Deixa amigos e familiares enlutados.

Renato Vinícius Nascimento da Silva, 28

13/03: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Santa Terezinha. Sepultamento ocorrerá no cemitério de Canoas (RS), com data a ser definida pela funerária. Deixa amigos e familiares enlutados.

Ralf Ortmann, 69

13/03: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Santa Terezinha. Foi sepultado no Cemitério Luterano do Centro. Deixa quatro filhas e nove netos enlutados.

Allex Sander Vicentini, 42

13/03: faleceu na residência. Residia no bairro Azambuja. Foi sepultado no Cemitério Parque da Saudade. Deixa amigos e familiares enlutados.

Gilson Roberto Deichmann, 76

12/03: faleceu na residência. Residia no bairro Centro. Cremação ocorreu no Crematório Vaticano, em Balneário Camboriú. Deixa amigos e familiares enlutados.

Rita Molinari, 87

11/03: faleceu no posto de saúde do Centro de Botuverá. Residia no bairro Lageado Alto. Foi sepultada no Cemitério do Centro de Botuverá. Deixa sete filhos, 20 netos e 17 bisnetos enlutados.

Maicom Silvio Coelho, 49

11/03: residia no bairro Steffen. Foi sepultado no Cemitério Parque da Saudade. Deixa amigos e familiares enlutados.

