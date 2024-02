Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (12 a 14/02)

Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Conceição Ferreira Pinto Caetano, 80

14/02: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Limeira Baixa. Sepultamento ocorrerá no Cemitério Parque da Saudade, às 17h desta quinta-feira, 15. Deixa amigos e familiares enlutados.

Luiz Gustavo da Silva, 65 (pop. Penda)

13/02: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Águas Claras. Sepultamento ocorrerá no Cemitério do Águas Claras, às 16h desta quarta-feira, 14. Deixa três filhos e um neto enlutados.

Elias Meyer, 46

13/02: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Cedrinho. Sepultamento ocorrerá no Cemitério Parque da Saudade, às 16h desta quarta-feira, 14. Deixa uma filha enlutada.

Vânia Aparecida de Moura Laurindo, 43

13/02: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Limoeiro. Cremação ocorrerá no Crematório Vaticano, às 17h30 desta quarta-feira, 14. Deixa um filho enlutado.

