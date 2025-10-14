Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Darci Milani, 73

14/10: faleceu no bairro Planície Alta, em Guabiruba. Sepultamento ocorre no cemitério do bairro Planície Alta, às 9h30, desta quarta-feira, 15. Era solteira, deixa familiares e amigos enlutados.

Isaac Pieper, 70, conhecido como Pipa

13/10: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro São Luiz. O velório acontece na capela do Parque da Saudade. O sepultamento ocorre no Cemitério Parque da Saudade, às 16h. Deixa amigos, demais familiares e amigos enlutados.

Valdemar Eeccel, 54

13/10: faleceu na residência, no bairro Espraiado 2, em Nova Trento. Sepultado no cemitério da Claraíba. Solteiro, deixa irmãos, sobrinhos, demais familiares e amigos enlutados.

