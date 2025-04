Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (14 a 15/04)

Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Elizia Reis de Freitas, 75

15/04: faleceu na residência, no bairro Guabiruba Sul. Velório acontece na Capela Mortuária de Guabiruba. A cerimônia de cremação ocorre no Crematório Catarinense, às 22h. Viúva, deixa uma filha, dois netos, demais familiares e amigos enlutados.

Bernadete Jaraczeski Manoel, 67

15/04: faleceu na residência, no bairro Águas Claras. Velório acontece na capela Águas Claras. O sepultamento ocorre no Cemitério Águas Claras, às 9h desta quarta-feira, 16. Deixa cinco filhos, 13 netos, seis bisnetos, demais familiares e amigos enlutados.

Nilton Carlos da Silva, 64

14/04: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Santa Terezinha. Velado na Capela Luterana. Cremado no Crematório Vaticano, em Balneário Camboriú. Deixa esposa, três filhos, três netos, demais familiares e amigos enlutados.

Assista agora mesmo!

Platz foi a choperia mais popular de Brusque por anos. Relembre: