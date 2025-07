Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (14 a 21/07)

Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Antônia Fagundes Medeiros, 75

15/07: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Limeira. Sepultamento ocorrerá no cemitério do Santa Terezinha, às 16h desta terça-feira, 15. Deixa seis filhos, 13 netos e sete bisnetos enlutados.

Eponina Caus Caruzzo, 91

15/07: faleceu na residência. Residia no bairro São Pedro, em Guabiruba. Sepultamento ocorrerá no cemitério municipal de Ariranha do Ivaí (PR), às 18h desta terça-feira, 15. Deixa quatro filhos, sete netos e sete bisnetos enlutados.

Assista agora mesmo!

Festa do Búfalo marcou época em Botuverá com carne exótica, acampamento e jipeiros: