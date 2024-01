Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (15 a 18/01)

Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Levi de Oliveira, 60

18/01: faleceu na residência. Residia no bairro Cedro Grande. Sepultamento ocorrerá no Cemitério Parque da Saudade, às 9h desta sexta-feira, 19. Deixa amigos e familiares enlutados.

Francisca de Lima, 73

16/01: faleceu na residência. Residia em Quatro Pontes (PR). Foi sepultada no Cemitério Municipal de Quatro Pontes. Deixa cinco filhos, 13 netos e três bisnetos enlutados.

Edina Victor da Cruz, 70

16/01: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no Centro de Guabiruba. Foi sepultada no Cemitério do Centro de Guabiruba. Deixa três filhos enlutados.

Orlando Tomaz, 74

16/01: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Souza Cruz. Foi sepultado no Cemitério Parque da Saudade. Deixa dois filhos e quatro netos enlutados.

Ida do Amaral, 98

16/01: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Jardim Maluche. Foi sepultada no Cemitério Parque da Saudade. Deixa um filho, dois netos, três bisnetos e dois tataranetos enlutados.

Tecla Buzzi Girardi, 93

16/01: faleceu no Hospital Santa Catarina, em Blumenau. Residia no bairro Brilhante, em Itajaí. Foi sepultada no Cemitério do Brilhante. Deixa amigos e familiares enlutados.

Waldevino Estevão da Silva, 92 (pop. Nino da rua Nova Trento)

15/01: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Primeiro de Maio. Foi sepultado no Cemitério Parque da Saudade. Deixa dois filhos, quatro netos e um bisneto enlutados.

Roberto Vieira, 81

15/01: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no Centro de Brusque. Foi sepultado no Cemitério Parque da Saudade. Deixa amigos e familiares enlutados.

