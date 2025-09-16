Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (15 a 16/09)

Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Pablo José Severino, 46

16/09: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Jardim São Paulo, em São João Batista. Sepultamento ocorrerá no cemitério municipal de São João Batista, às 17h30 desta terça-feira, 16. Deixa a esposa enlutada.

Alice Duarte, 71

15/09: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Bateas. Cremação ocorrerá no crematório Vaticano, às 17h desta terça-feira, 16. Casada, deixa uma filha e dois netos enlutados.

Maria Moresco Melzzi, 96 (pop. Mariota)

15/09: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Santa Luzia. Sepultamento ocorrerá no cemitério do Águas Claras, às 16h desta terça-feira, 16. Viúva, deixa quatro filhos (um in memoriam), oito netos e sete bisnetos enlutados.

