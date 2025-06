Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (16 a 17/06)

Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Kalita Celina Ferreiras de Sousa, 24

17/06: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Águas Claras. Velório acontece na Capela PArque da Saudade. Sepultamento ocorre no Cemitério Parque da Saudade, às 16h. Deixa pai, mãe, demais familiares e amigos enlutados.

Maria Niva Lima Pinheiro, 91

17/06: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Águas Claras. Velório acontece na Capela Parque da Saudade. Sepultamento ocorre no Cemitério Parque da Saudade, às 9h desta quarta-feira, 18. Deixa cinco filhos, 24 netos, 29 bisnetos.

Sebastião dos Santos Duarte, 85

16/06: faleceu na residência, no bairro Santa Terezinha. Velório acontece na capela do bairro Santa Terezinha. Horário da cerimônia de cremação indefinido. Viúvo, deixa uma filha, quatro netos, um bisneto, demais familiares e amigos enlutados.

Antonio Carlos da Conceição, 83, conhecido como Toninho

16/06: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no Centro de Brusque. Velório acontece na capela Parque da Saudade. Sepultamento ocorre no Cemitério Parque da Saudade, às 15h. Casado, deixa esposa, três filhos, três netos, demais familiares e amigos enlutados.Mônica

Regina Assman, 72

16/06: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Cedrinho. Velório acontece na capela Parque da Saudade. Cerimônia de cremação ocorre no Crematório Vaticano, em Balneário Camboriú, às 17h. Deixa uma filha, quatro netos, demais familiares e amigos enlutados.

Donzilia Barbosa dos Santos, 90, conhecida como Donza dos Bolos

16/06: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Azambuja. Velada na capela Parque da Saudade. Sepultada no Cemitério Parque da Saudade. Deixa cinco filhos, sete netos, cinco bisnetos, demais familiares e amigos enlutados.

Vilimar José Klann, 69

16/06: faleceu na residência, no bairro Águas Claras. Velado na capela Águas Claras. Casado, deixa dois filhos, cinco netos, dois bisnetos, demais familiares e amigos enlutados.

Celio Mafra, 84

16/06: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro São Luiz. Velório acontece na capela Parque da Saudade. Sepultado no Cemitério Parque da Saudade. Casado, deixa, quatro filhos, três netos, um bisneto, demais familiares e amigos enlutados.

Abílio Bissoni, 97

16/06: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Santa Terezinha. Velado na Capela Santa Terezinha. Sepultado no Cemitério Santa Terezinha. Deixa cinco filhos, seis netos, seis bisnetos, demais familiares e amigos enlutados.

Assista agora mesmo!

Brusquense, Ivete Appel foi escolhida Brotinho do Mês do Carlinhos Bar nos anos 60: