Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Orlando Hoefelmann, 78

17/09: residia no bairro Rio Branco. Sepultamento ocorrerá no cemitério Luterano do Centro, nesta quarta-feira, 18. Deixa esposa, filhos e netos enlutados.

