Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (17 e 18/11)

Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Alan Nunes da Silva, 34
18/11: residia no bairro Claraíba, em Nova Trento. Sepultamento ocorreu no Cemitério Municipal de Nova Trento. Deixa esposa, familiares e amigos enlutados.

Adalziza Savi da Cunha, 86
18/11: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro São Pedro. Sepultamento no cemitério Parque da Saudade às 10h de 19 de novembro. Deixa um filho, um neto e dois bisnetos enlutados.

Luzia Salete Voss, 80
18/11: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Rio Branco. Sepultamento no cemitério do bairro Dom Joaquim às 17h de 18 de novembro. Deixa seis filhos, dez netos e três bisnetos.

Maria Tereza Ferreira da Silva, 75
18/11: faleceu na residência. Residia no bairro Guarani. Sepultamento no cemitério Parque da Saudade em horário a definir do dia 19 de novembro. Deixa um filho e uma neta.

Jaime Novaes, 77 (pop. Kiko)
17/11: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Santa Terezinha. Sepultamento ocorreu no cemitério do bairro Campeche, em Itajaí. Deixa esposa e filha enlutadas.

