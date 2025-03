Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (17 a 18/03)

Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Marli Teresinha Pereira, 80

18/03: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Santa Terezinha. O velório acontece na Capela Santa Terezinha. O sepultamento ocorre no cemitério do bairro Santa Terezinha, nesta quarta-feira, 19, em horário indefinido. Viúva, deixa dois filhos, três netos, demais familiares e amigos enlutados.

Nair Cândido Mafra, 91

17/03: faleceu em Bombinhas. Residia em Bombinhas. Sepultado no cemitério do bairro Santa Terezinha. Viúva, deixa uma filha, uma neta, demais familiares e amigos enlutados.

Antonio Corsi, 96

17/03: faleceu no Hospital Imaculada Conceição. Residia no bairro Alto Salto, em Nova Trento. Velório acontece na Capela Municipal de Nova Trento. O sepultamento ocorre no Cemitério Baixo Salto, às 17h. Deixa esposa, seis filhos, nove netos, 11 bisnetos, demais familiares e amigos enlutados.

Assista agora mesmo!

Com bailão e danceteria, Shopping da Tradição trouxe shows de música gaúcha a Brusque: