Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (18 a 19/12)

Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Kiara Caroline Kohler Bodenmuller, 29

18/12: faleceu em via pública. Residia no bairro Souza Cruz. Velório acontece na Capela Parque da Saudade. Sepultamento ocorre no Cemitério Parque da Saudade às 17h. Casada, deixa familiares e amigos enlutados.

Ademir Luiz Maestri, 70

18/12: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Águas Negras, em Botuverá. Velado na Capela Águas Negras. Sepultamento às 16h no Cemitério Águas Negras. Deixa amigos e familiares enlutados.

Moacir Luiz Laus, 61

17/12: faleceu no Hospital Azambuja. Velório acontece na Capela do Centro. Cerimônia de cremação às 16h Crematório Vaticano. Deixa três filhos, familiares e amigos enlutados.

Osmar Heil, 75

17/12: faleceu no Hospital Unimed Balneário Camboriú.Velório acontece na Capela Santa Terezinha. Sepultamento ocorre às 16h, no Cemitério Santa Terezinha. Casado, deixa uma filha, uma neta, demais familiares e amigos enlutados.

Antônio Valmor Merlo, 75

16/12: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Guabiruba. Velado na Capela Santa Terezinha. Sepultado no Cemitério Santa Terezinha. Deixa dois filhos, familiares e amigos enlutados.

Maria Bernardete Wanat, 73

16/12: faleceu na residência, no bairro São Pedro. Velada na Capela São Pedro. Sepultamento acontece no Cemitério São Pedro. Deixa cinco filhos, vários netos e bisnetos, demais familiares e amigos enlutados.

Márcia Antônio Moreira, 54

16/12: faleceu no Hospital Azambuja. Residia em Guabiruba sul. Velada na Capela do Centro. Sepultamento do Centro. Deixa uma filha, demais familiares e amigos enlutados.

Marli Zenaide Simoni, 78

16/12: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Santa Rita. Velada na Capela Santa Rita. Sepultada no Cemitério Parque da Saudade. Deixa três filhos, sete netos, demais familiares e amigos enlutados.

Noemi Francisca de Macedo Silva, 81

15/12: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Nova Veneza. Velada na Capela Nova Veneza. Sepultada no Cemitério Nova Veneza. Deixa sete filhos, netos, bisnetos, demais familiares e amigos enlutados.

Jurema Aparecida da Silva, 54

15/12: faleceu na residência, no bairro Souza Cruz. Sepultada no Cemitério Parque da Saudade. Deixa duas filhas, uma neta, demais familiares e amigos enlutados.

Odete Jaracescki Fischer, 70

15/12: faleceu na residência, no Bateas. Velada na Capela do Parque da Saudade. Sepultada no Cemitério Parque da Saudade. Deixa cinco filhos, vários netos, quatro bisnetos, demais familiares e amigos enlutados.

Maria Moura Alves dos Santos, 76

15/12: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Rio Branco. Velada no Parque da Saudade. Sepultada no Cemitério do Limoeiro. Deixa oito filhos, vários netos e bisnetos e demais familiares enlutados.

João Rene de Menezes Pires Junior, 30

15/12: faleceu no Hospital Cepom. Velada na Capela Vó Maroca. Sepultada no Cemitério Municipal de Canelinha. Deixa esposa, dois filhos, demais familiares e amigos enlutados.

Esperança Zen Medeiros, 58

15/12: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Limeira. Velada no bairro Santa Terezinha. Sepultada no Cemitério Santa Terezinha. Deixa amigos e familiares enlutados.

