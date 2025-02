Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (18 a 21/02)

Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Eliete Polhein, 62

21/02: residia no bairro Lageado Baixo, em Guabiruba. Sepultamento acontece no Cemitério Lageado Baixo. Deixa filhos, netos, demais familiares e amigos enlutados.

Victor Gabriel Pacheco, 29

20/02: residia no bairro Nova Brasília. Sepultamento acontece no Cemitério Santa Terezinha, às 14h. Deixa esposa, um filho, demais familiares e amigos enlutados.

Orlando Keller, 94

20/02: residia em Florianópolis. Sepultado no Cemitério da Guabiruba Sul. Viúvo, deixa dois filhos, demais amigos e familiares enlutados.

Santina Vinotti, 68, conhecida como Nina

19/02: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Azambuja. Sepultado no Cemitério Parque da Saudade. Deixa marido, dois filhos, três netos, demais familiares e amigos enlutados.

Julieta Antonia Wissoski, 85

18/02: faleceu em lar de idosos. Residia em São João Batista. Sepultada no cemitério de Nova Trento. Deixa quatro filhos, três netos e três bisnetas.

Jose Estefano Tomaz, 84

18/02: faleceu na residência. Residia no bairro Limeira Alta. Sepultado no cemitério Parque da Saudade. Casado, deixa cinco filhos e cinco netos.

Maria Conceição Testoni, 87

18/02: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Nova Brasília. Sepultada no cemitério do bairro Santa Terezinha. Viúva, deixa cinco filhos, dez netos e cinco bisnetos.

