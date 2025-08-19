Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (18 a 19/08)

Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Laudelino Vitalino Gonzaga, 90

19/08: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Primeiro de Maio. Cremação ocorrerá no crematório Catarinense, em Palhoça, às 17h desta terça-feira, 19. Deixa esposa, sete filhos, netos e bisnetos enlutados.

João de Souza e Silva, 65

18/08: faleceu no Hospital em Ibirama. Residia no bairro Souza Cruz. Sepultamento ocorrerá no cemitério Parque da Saudade, às 9h desta quarta-feira, 20. Viúva, deixa três filhos e dois netos enlutados.

