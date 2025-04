Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (18 a 22/04)

Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Maria Xudre Cavilha, 90

21/04: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro São Pedro. Velada na Capela Parque da Saudade. Cerimônia de cremação no Crematório Catarinense, às 16h. Deixa quatro filhos, seis netos, uma bisneta, demais familiares e amigos enlutados.

Benedito Soares Mota, 83

21/04: faleceu na residência, no bairro Souza Cruz. Velado na Capela Mortuário Parque da Saudade. Sepultamento ocorre às 15h, no Cemitério Parque da Saudade. Deixa esposa, cinco filhos, 16 netos, seis netos, demais familiares e amigos enlutados.

Creni Fátima de Lima, 57

21/04: faleceu na residência, no bairro Santa Terezinha. Velada na Capela do Parque da Saudade. Sepultada no Cemitério Parque da Saudade. Deixa familiares e amigos enlutados.

Nelio Zancanaro, 52

20/04: residia no bairro Lageado Baixo, em Guabiruba. Velado na capela do Centro de Guabiruba. Sepultado no Cemitério Lageado Baixo. Deixa esposa, demais familiares e amigos enlutados.

Gabriel Cardoso de Oliveira, 86

20/04: faleceu na residência, no bairro Planalto. Velado na Capela Santa Terezinha. Sepultado no Cemitério Santa Terezinha. Deixa esposa, cinco filhos, netos, bisnetos, demais familiares e amigos enlutados.

Maria da Silva , 73

20/04: faleceu no Hospital Imaculada Conceição. Residia em Nova Trento. Velada na Capela Santa Teresinha. Cremada no Crematório Catarinense. Deixa três filhos, seis netos, quatro bisnetos, demais familiares e amigos enlutados.

Verônica Marquette Vieira, 84

20/04: residia no Lar Vo Adele. Velada na Capela Parque da Saudade. Sepultada no Cemitério Parque da Saudade. Viúva, deixa dois filhos, quatro netos e dois bisnetos.

Valdeci Maria de Araújo, 93

18/04: faleceu na residência, no bairro Guarani. Velado na Capela Parque da Saudade. Sepultada no Cemitério Parque da Saudade. Viúva, deixa três filhos, cinco netos, sete bisnetos, demais familiares e amigos enlutados.

Assista agora mesmo!

Como o atentado de 11 de setembro quase afetou abertura do Alivia Cuca, famoso bar de Brusque: