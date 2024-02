Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (19 a 20/02)

Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Jaison Maurino Martins, 43

20/02: faleceu na residência, no bairro Dom Joaquim. Velório acontece na Capela Municipal de Antônio Carlos. Sepultamento acontece na quarta-feira, 21, às 9h. Casado, deixa duas filhas, demais familiares e amigos enlutados.

Valdemiro Perazza, conhecido como Valde Perazza, 83

19/02: faleceu no Hospital Santo Antônio. Residia no bairro Ribeirão do Ouro, em Botuverá. Velório acontece na Capela Ribeirão do Ouro, em Botuverá. Sepultado no Cemitério Ribeirão do Ouro. Deixa cinco filhos, quatro netos, um bisneto, demais familiares e amigos enlutados.

Maria Helena de Oliveira, 90

18/02: faleceu no Hospital Azambuja. Residia na localidade do Planalto. Velório acontece na Capela Santa Terezinha. Cerimônia de cremação acontece às 17h, no Crematório Joinville. Deixa amigos e familiares enlutados.

Valdemiro Gelatti, conhecido como Miro, 67

18/02: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Rio Branco. Velório acontece na Capela Água Claras. Sepultado no Cemitério Águas Claras. Deixa amigos e familiares enlutados.

Gilsasio dos Santos, 39

18/02: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Limeira Baixa. Velado na Capela Parque da Saudade. Sepultado no Cemitério Parque da Saudade. Deixa amigos e familiares enlutados.

Igor Araújo da Silva, 21

17/02: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Rio Branco. Velado na Capela Parque da Saudade. Sepultado no Cemitério Parque da Saudade. Deixa amigos e familiares enlutados.

José Policarpo dos Santos, 93

18/02: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Santa Terezinha. Sepultada no Cemitério Santa Terezinha. Deixa amigos e familiares enlutados.

Neusa Hoffman Bianchezzi Florchak, 53

18/02: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Cedro Grande. Velado na residência. Cremada no Crematório Vaticano. Deixa amigos e familiares enlutados.

Erna Paza Montoani, 92

17/02: faleceu na residência. Residia no bairro Poço Fundo. Velada na Capela Águas Claras. Sepultada no Cemitério Águas Claras. Deixa amigos e familiares enlutados.

Fabiola Mauri Pereira, 36

16/02: faleceu no Hospital Imigrantes. Residia no bairro Primeiro de Maio. Velada no Capela Parque da Saudade. Sepultada no Cemitério Parque Iguaçu, em Curitiba. Casada, deixa duas filhas, demais familiares e amigos enlutados.

