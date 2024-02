Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (19 a 21/02)

Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Henrique Paulo Filho, 78

21/02: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Centro. Sepultamento ocorrerá no Cemitério Parque da Saudade, às 9h desta quinta-feira, 22. Deixa um filho enlutado.

Jaison Maurino Martins, 43

20/02: faleceu na residência, no bairro Dom Joaquim. Foi sepultado no Cemitério Municipal de Antônio Carlos. Casado, deixa duas filhas, demais familiares e amigos enlutados.

Valdemiro Perazza, conhecido como Valde Perazza, 83

19/02: faleceu no Hospital Santo Antônio. Residia no bairro Ribeirão do Ouro, em Botuverá. Sepultado no Cemitério Ribeirão do Ouro. Deixa cinco filhos, quatro netos, um bisneto, demais familiares e amigos enlutados.

Maria Helena de Oliveira, 90

18/02: faleceu no Hospital Azambuja. Residia na localidade do Planalto. Cremação ocorreu no Crematório Joinville. Deixa amigos e familiares enlutados.

Valdemiro Gelatti, conhecido como Miro, 67

18/02: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Rio Branco. Sepultado no Cemitério Águas Claras. Deixa amigos e familiares enlutados.

Gilsasio dos Santos, 39

18/02: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Limeira Baixa. Sepultado no Cemitério Parque da Saudade. Deixa amigos e familiares enlutados.

Igor Araújo da Silva, 21

17/02: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Rio Branco. Velado na Capela Parque da Saudade. Sepultado no Cemitério Parque da Saudade. Deixa amigos e familiares enlutados.

José Policarpo dos Santos, 93

18/02: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Santa Terezinha. Sepultada no Cemitério Santa Terezinha. Deixa amigos e familiares enlutados.

Neusa Hoffman Bianchezzi Florchak, 53

18/02: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Cedro Grande. Velado na residência. Cremada no Crematório Vaticano. Deixa amigos e familiares enlutados.

Erna Paza Montoani, 92

17/02: faleceu na residência. Residia no bairro Poço Fundo. Velada na Capela Águas Claras. Sepultada no Cemitério Águas Claras. Deixa amigos e familiares enlutados.

Fabiola Mauri Pereira, 36

16/02: faleceu no Hospital Imigrantes. Residia no bairro Primeiro de Maio. Velada no Capela Parque da Saudade. Sepultada no Cemitério Parque Iguaçu, em Curitiba. Casada, deixa duas filhas, demais familiares e amigos enlutados.

