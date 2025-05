Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (19 a 20/05)

Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Adir Barbosa, 62

19/05: faleceu na residência, no bairro Claraíba, Nova Trento. Velada na Igreja Crista do Brasil. Sepultamento acontece no Cemitério Parque da Saudade, às 16h. Casado, deixa esposa, três filhos, três netos, demais familiares e amigos enlutados.

Angela Terezinha Hoffmann, 47

19/05: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Santa Terezinha. Velada na Capela Santa Terezinha. Cremada no Crematório Catarinense, em Palhoça. Solteira, deixa mãe, cinco irmãos, demais familiares e amigos enlutados.

