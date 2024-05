Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (20 a 21/05)

Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Celeste Stedile, 64

21/05: faleceu na residência. Residia no Centro de Guabiruba. Sepultamento ocorrerá no Cemitério do Centro de Guabiruba, às 10h desta quarta-feira, 22. Deixa esposa enlutada.

Maria Terezinha Franco, 61

20/05: residia no Centro de Brusque. Sepultamento ocorrerá no Cemitério Parque da Saudade, às 15h desta terça-feira, 21. Deixa amigos e familiares enlutados.

João Lucas Rodrigues de Matos Silva, 21

20/05: faleceu no Cepon, em Florianópolis. residia no bairro Limeira. Sepultamento ocorrerá no Cemitério Parque da Saudade, nesta terça-feira, 21, com horário a ser definido pela funerária. Deixa amigos e familiares enlutados.

