Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (20 a 21/10)

Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Jadson Matheus Knihs, 27

20/10: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Dom Joaquim. Sepultamento será nesta terça-feira, 21, às 17h, no cemitério Parque da Saudade. Deixa familiares e amigos enlutados.

Oswaldo Bambinetti, 97

20/10: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Ribeirão do Ouro, em Botuverá. Sepultamento ocorreu no cemitério Ribeirão do Ouro, em Botuverá. Era viúvo e deixa nove netos, quatro bisnetos e demais familiares e amigos enlutados.

