Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Hélio Régis, 78 (pop. Régis da Celesc)

21/07: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Primeiro de Maio. Foi sepultado no cemitério do Águas Claras. Deixa duas filhas e duas netas enlutadas.

