Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Laureni Mariano Silveira, 61

22/10: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Steffen. Sepultamento ocorrerá no cemitério Parque da Saudade, às 10h desta quinta-feira, 24. Deixa esposa, dois filhos e três netos enlutados.

