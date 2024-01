Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (22 a 23/01)

Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Lino Stolfi, 84

23/01: faleceu na residência. Residia no bairro Águas Claras. Sepultamento ocorrerá no Cemitério do Águas Claras, nesta quarta-feira, 24, com horário a ser definido pela funerária. Deixa três filhos, quatro netos e dois bisnetos enlutados.

Verônica Willrich, 60 (pop. Vita)

22/01: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Águas Claras. Sepultamento ocorrerá no Cemitério Luterano, às 17h desta terça-feira, 23. Deixa três filhos e uma neta enlutados.

Elvira Cani Montibeller, 100

22/01: faleceu na residência. Residia no bairro Santa Rita. Sepultamento ocorrerá no Cemitério Parque da Saudade, às 16h desta terça-feira, 23. Deixa sete filhos, nove netos e seis bisnetos enlutados.

Assista agora mesmo!

“Estrangeiro na própria Itália”: dialeto bergamasco de Botuverá é um dos mais distantes do italiano: