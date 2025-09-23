Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (22 a 23/09)

Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Amilto de Nogueira, 79

23/09: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Limeira. Sepultamento ocorrerá no cemitério do Santa Terezinha, às 9h desta quarta-feira, 24. Viúvo, deixa uma filha e quatro netos enlutados.

Marli Tomasi Rosa, 58

22/09: faleceu no Hospital Imaculada Conceição, em Nova Trento. Sepultamento ocorrerá no cemitério municipal de Nova Trento, nesta terça-feira, 23. Deixa três filhos (um in memoriam) e dois netos enlutados.

Elza Cavilha Taboni, 86

22/09: faleceu no hospital em Florianópolis. Sepultamento ocorrerá no cemitério de Agutí, às 16h desta terça-feira, 23. Deixa dez filhos (dois in memoriam), 19 netos e 12 bisnetos enlutados.

Dionisia Dada, 90

22/09: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Azambuja. Sepultamento ocorreu no cemitério Parque da Saudade. Deixa amigos e familiares enlutados.

Dirma Dada, 80

22/09: faleceu na residência. Residia no bairro Azambuja. Sepultamento ocorreu no cemitério Parque da Saudade. Deixa marido, dois filhos e cinco netos (dois in memoriam) enlutados.

Rosa Amelia Krever Welter, 81

22/09: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Limoeiro. Sepultamento ocorrerá no cemitério Parque da Saudade, às 15h desta terça-feira, 23. Deixa dez filhos (um in memoriam), 15 netos e dez bisnetos enlutados.

Nascimentos:

23/09: Henrique Prado do Nascimento

filho de Edimar Firmino do Nascimento e Janaina Pereiro do Prado

