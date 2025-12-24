Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (22 a 29/12)

Registramos, com pesar, os falecimentos de:

José Pedro Haiderschardt, 89

24/12: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Azambuja. Sepultamento será no cemitério parque da Saudade, às 17h desta quarta-feira, 24. Deixa esposa, cinco filhos, oito netos, dois bisnetos, demais familiares e amigos enlutados.

Sueli Desidério Sodré, 65

22/12: faleceu em sua residência. Residia no bairro Paquetá. Sepultamento ocorreu no cemitério de Águas Claras. Deixa dois filhos, quatro netos, familiares e amigos enlutados.

Ernande Kohler, 62

22/12: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Dom Joaquim. Sepultamento será no cemitério de Dom Joaquim, às 16h desta quarta-feira, 24. Deixa esposa, dois filhos, quatro netos, familiares e amigos enlutados.

