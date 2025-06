Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (23 a 24/06)

Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Eriberto Oleão

23/06: faleceu em Gaspar, no hospital. Residia no bairro Águas Claras. Velório acontece na Capela Parque da Saudade. Sepultamento ocorre no Cemitério Parque da Saudade, às 16h. Deixa familiares e amigos enlutados.

Izaura Nunes Belli, 97

23/06: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Centro. Velada na Capela Parque da Saudade. Sepultada no Cemitério Parque da Saudade. Deixa uma filha, demais familiares e amigos enlutados.

Irene da Rosa Knihs, 73

23/06: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Poço Fundo. Velada na Capela Parque da Saudade. Sepultada no Cemitério Parque da Saudade. Deixa esposo, cinco filhos, oito netos, quatro bisnetos, demais familiares e amigos enlutados.

Alirio Clabunde, 46

23/06: faleceu no Hospital Santo Antônio. Residia no bairro Primeiro de Maio. Velado na Capela Parque da Saudade. Sepultado no Cemitério Parque da Saudade. Deixa esposa, cinco filhos, demais familiares e amigos enlutados.

Assista agora mesmo!

Como surgiu e o que restou da primeira usina elétrica da região, criada em 1913 em Guabiruba: