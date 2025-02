Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (24 a 25/02

Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Leonilda Giacomelli Batisti, 97

24/02: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Águas Claras. Sepultada no Cemitério Parque da Saudade. Viúva, deixa três filhos, oito netos, nove bisnetos, demais familiares e amigos enlutados.

Richard Loschner, 17

24/02: residia no bairro Lageado Baixo. Sepultamento acontece nesta quarta-feira, 26, às 9h, no Cemitério Lageado Baixo. Deixa amigos e familiares enlutados.

