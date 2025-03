Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (24 a 25/03)

Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Valéria Kohler Maestri, 85

25/03: faleceu na residência, no bairro Guarani. Velório acontece na Capela Mortuária do Guarani. Sepultamento ocorre no cemitério do Guarani, a partir das 17h. Deixa cinco filhos, nove netos, sete bisnetos, demais familiares e amigos enlutados.

Paulo Sérgio Malossi, 55

24/03: faleceu no Hospital Santa Catarina, em Blumenau. Reisida no bairro do Centro de Brusque. Velório acontece na Capela Mortuária do Centro, às 19h. A cerimônia de cremação ocorre no Crematório Vaticano, a partir das 19h. Deixa esposa, duas filhas, demais familiares e amigos enlutados.

Abrão da Silva Mafra, 67

24/03: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Limeira. Velado na capela do Parque da Saudade. Sepultado no Cemitério Parque da Saudade. Casado, deixa três filhos, três netos, demais familiares e amigos enlutados.

