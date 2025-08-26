Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (25 a 26/08)

Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Juceli Silva Venancio, 66

25/08: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Nova Brasília. Foi sepultada no cemitério Parque da Saudade. Deixa três filhos, dois netos e um bisneto enlutado.

Eder Leite, 45

25/08: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro São Pedro. Sepultamento ocorrerá no cemitério Parque da Saudade, às 16h desta terça-feira, 26. Deixa esposa e um filho enlutado.

Valdair Xavier, 52

25/08: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no Centro de Canelinha. Foi sepultado no cemitério municipal de Canelinha. Deixa esposa, quatro filhos e oito netos enlutados.

Arlete Fernandes Gonçalves, 79

25/08: faleceu no Hospital Regional de São José. Residia em Nova Trento. Foi sepultada no cemitério do Águas Claras. Casada, deixa cinco filhos, sete netos e quatro bisnetos enlutados.

