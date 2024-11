Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Egídio dos Santos, 85, conhecido como Neno

26/11: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Santa Terezinha. Velório acontece na Capela Santa Terezinha. Sepultamento acontece no Cemitério Santa Terezinha a partir das 16h. Deixa esposa, quatro filhos, oito netos, oito bisnetos, demais familiares e amigos enlutados.

