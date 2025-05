Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (26 a 27/05)

Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Max Otto Riegert, 87

26/05: faleceu no Hospital da Saudade. Residia no bairro Jardim Maluche. Velório acontece na Capela Parque da Saudade. Sepultamento ocorre no Cemitério Luterano, às 15h30. Deixa dois filhos, dois netos, demais familiares e amigos enlutados.

Valderi Cândido de Oliveria, 52, conhecido como Deco

26/05: faleceu na residência, no bairro Poço Fundo. Velório na Capela Parque da Saudade. Sepultamento ocorre no Cemitério Parque da Saudade, às 17h. Deixa sete filhos, cinco netos, demais familiares e amigos enlutados.

Silene Aparecida Corrêa, 57

26/05: residia no bairro Bateas. Velada na Capela do Centro. Sepultamento ocorre no cemitério Parque da Saudade, às 14h30. Deixa um filho, demais familiares e amigos enlutados.

Roseli Sodré, 69

26/05: faleceu na residência, no centro de Brusque. Velada na Capela do Centro. Cremada no Crematório Vaticano. Casada, deixa três filhos, duas netas, demais familiares e amigos enlutados.

Juarez Cláudio Steinhauser, 52

26/05: faleceu no Hospital Imigrantes. Residia no bairro Santa Rita. Velório acontece na Capela Parque da Saudade. Sepultado no Cemitério Parque da Saudade. Deixa três filhos, demais familiares e amigos enlutados.

