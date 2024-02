Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Paulo Luiz dos Santos, 88 (pop. Paulinho do Raimundo)

26/02: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Azambuja. Foi sepultado no Cemitério Parque da Saudade. Deixa cinco filhos, sete netos e cinco bisnetos enlutados.

