Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (27 a 28/05)

Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Selma Capristano Lopes, 68

28/05: faleceu no Hospital Imigrantes. Residia no bairro Cedro Alto. Sepultamento ocorrerá no Cemitério do Dom Joaquim, nesta terça-feira, 28. Deixa dois filhos e um neto enlutados.

José Maturino Kailer, 75

27/05: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Ponta Russa. Sepultamento ocorrerá no Cemitério Parque da Saudade, às 14h30 desta terça-feira, 28. Deixa dois filhos e cinco netos enlutados.

Rosa Vechi Caviquioli, 87

27/05: residia no bairro Itaipava, em Itajaí. Sepultamento ocorrerá no Cemitério do Limeira Alta, às 16h desta terça-feira, 28. Deixa três filhos, seis netos e três bisnetos enlutados.

Cecília Ferreira Quilado, 73

27/05: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Steffen. Sepultamento ocorrerá no Cemitério Parque da Saudade, às 15h30 desta terça-feira, 28. Deixa seis filhos, dez netos e uma bisneta enlutada.

