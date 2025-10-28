Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (27 a 28/10)

Registramos, com pesar, os falecimentos de:

José Carlos Santos da Silva, 54

27/10: faleceu no hospital Azambuja. Residia no bairro Limeira. Sepultamento será nesta quarta-feira, 29, às 11h, no cemitério Parque da Saudade. Era casado, deixa cinco filhos, dez netos e demais familiares e amigos enlutados.

Edemar Roque Colzani, 70

27/10: faleceu no hospital Azambuja. Residia no bairro Pedras Grandes, em Botuverá. Sepultamento será nesta terça-feira, 28, às 16h, no cemitério do Águas Negras, em Botuverá. Era casado, deixa cinco filhos, oito netos e demais familiares e amigos enlutados.

Érico Rieg, 89

27/10: faleceu no hospital Azambuja. Residia no bairro Santa Terezinha. Sepultamento será nesta terça-feira, 28, às 16h, no cemitério do Santa Terezinha. Era viúvo, deixa nove filhos (um in memoriam), 18 netos (um in memoriam), sete bisnetos e demais familiares e amigos enlutados.

