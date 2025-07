Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (28 a 29/07)

Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Wanda Arary Merizio Winter, 93

28/07: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Jardim Maluche. Sepultamento ocorrerá no cemitério Parque da Saudade, às 18h desta terça-feira, 29. Viúva, deixa dois filhos e um neto enlutado.

José Vilnei Correa Machado, 66 (pop. Vilnei)

28/07: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro São Pedro, em Guabiruba. Cremação ocorrerá no crematório Catarinense, em Palhoça, às 15h desta terça-feira, 29. Deixa esposa, dois filhos e um neto enlutado.

Irene Fischer Silveira, 74

28/07: faleceu na residência. Residia no bairro Santa Rita. Foi sepultada no cemitério Parque da Saudade. Deixa marido, três filhos e cinco netos enlutados.

