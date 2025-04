Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (28 a 29/04)

Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Marize Estela, 60

28/04: faleceu em Botuverá. Residia no Centro de Botuverá. Velório acontece na Capela do Centro de Botuverá. Sepultamento ocorre no Cemitério do Centro de Botuverá, às 9h desta quarta-feira, 30.

Terezinha Soares Moreira Martins, 43

29/04: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Limeira, em Brusque. O velório acontece na Capela Parque da Saudade, a partir das 16h. O sepultamento ocorre no Cemitério Parque da Saudade, a partir das 14h desta quarta-feira 30. Deixa dois filhos, duas netas, demais familiares e amigos enlutados.

Joselito dos Santos, 70

29/04: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Rio Branco. Velório acontece na Capela Parque da Saudade. Sepultamento ocorre no Cemitério Parque da Saudade, às 11h desta quarta-feira, 30. Deixa esposa, cinco filhos, 15 netos, demais familiares e amigos enlutados.

Villi Salvador Martinenghi, 62

28/04: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Souza Cruz. Velada na Capela Parque da Saudade. Sepultada no Cemitério Parque da Saudade. Deixa esposa, três filhos, quatro netos, demais familiares e amigos enlutados.

Orineu de Souza, 78, conhecido como Nereu

28/04: faleceu na residência, no bairro Souza Cruz. Residia no bairro Ribeirão do Porto Franco, em Botuverá. Velado na Capela Ribeirão do Ouro. Sepultado no Cemitério Ribeirão do Ouro, em Botuverá. Deixa esposa, cinco filhos, demais netos, familiares e amigos enlutados.

