Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (29 a 30/09)

Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Valdemar Dalvino Da Silva, 76

30/09: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no Centro de Guabiruba. Sepultamento ocorrerá no cemitério do Centro de Guabiruba, às 11h desta quarta-feira, 1º. Casado, deixa quatro filhos e quatro netos enlutados.

João José de Souza, 68 (pop. Zé do Pastel/Zé Souza)

29/09: faleceu na residência. Residia no Centro de Brusque. Sepultamento ocorrerá no cemitério Parque da Saudade, às 16h30 desta terça-feira, 30. Casado, deixa três filhos e três netas enlutadas.

Gilberto Luiz Erbs, 70

29/09: faleceu na residência. Residia no bairro São Luiz. Cremação ocorreu no crematório Vaticano, em Balneário Camboriú. Viúvo, deixa uma filha enlutada.

Mario Galvan, 68

29/09: faleceu na residência. Residia no bairro Aymoré, em Guabiruba. Sepultamento ocorrerá no cemitério municipal de Guabiruba, às 15h desta terça-feira, 30. Deixa um filho enlutado.

