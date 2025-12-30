Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (29 a 30/12)
Registramos, com pesar, os falecimentos de:
Wolfgang Kurt Busching, 70
29/12: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Jardim Maluche. Cremação ocorre às 19h desta terça-feira, 30, no SC Crematório, no cemitério Memorial Brusque. Luterano, deixa esposa, dois filhos, dois netos, demais familiares e amigos enlutados.
Nerival Fusão, 57
29/12: faleceu em sua residência. Residia no bairro Thomaz Coelho. Sepultamento ocorre às 16h desta terça-feira, 30, no cemitério Parque da Saudade. Casado, deixa esposa, dois filhos, três netos, demais familiares e amigos enlutados.
