Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Vidal Gomes, 70

30/09: faleceu no Hospital Marieta, em Itajaí. Residia no bairro Souza Cruz. Sepultamento ocorrerá no cemitério Parque da Saudade, às 17h desta terça-feira, 1º. Deixa esposa, quatro filhos e sete netos enlutados.

