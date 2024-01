Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (30 a 31/01)

Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Norma Beilfuss Gomes, 73

30/01: faleceu na residência, no bairro Rio Branco. Velório acontece na Capela Dom Joaquim. Sepultamento ocorre às 10h, de quarta-feira, 31, no Cemitério Dom Joaquim. Casada, deixa quatro filhos, seis netos, demais familiares e amigos enlutados.

Italo Cottone, 57

29/01 faleceu no Hospital Azambuja. Residia no Centro. Cremado no Crematório Vaticano, em Balneário Camboriú. Deixa amigos e familiares enlutados.

Nair Madureira de Almeida, 79

29/01: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no Ponta Russa. Velado na Capela Parque da Saudade. Sepultado no Cemitério Parque da Saudade. Viúva, deixa cinco filhos, demais familiares e amigos enlutados.

